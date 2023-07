Canicule : 30 à 35 degrés, la Corse va passer en jaune ce mardi

S'hydrater régulièrement en buvant suffisamment d'eau.

Éviter les expositions prolongées au soleil aux heures les plus chaudes de la journée.

Chercher des endroits frais et se rafraîchir autant que possible.

Porter des vêtements légers et amples pour favoriser la ventilation.

Prendre régulièrement des nouvelles de ses proches, en particulier des personnes fragiles.

En cas de malaise ou de symptômes liés à la chaleur, consulter un professionnel de santé.

Le préfet appelle à la plus grande vigilance, surtout pour les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques, celles sous traitement médical régulier, ainsi que les personnes isolées.En période de canicule, il est essentiel d'adopter les bons gestes et de suivre les recommandations suivantes :La vigilance et l'adoption de ces mesures sont essentielles pour faire face à cette situation de canicule et garantir la sécurité et le bien-être de tous.