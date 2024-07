Campomoro : Victime d’un malaise cardiaque au mouillage, un homme est secouru en urgence

Ce vendredi 26 juillet vers 20h30, une personne à bord d'un voilier de 16 mètres, ancré dans la Baie de Campomoro, a été victime d'un malaise cardiaque. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Corse et le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) ont demandé l'intervention des Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage (CS) SNSM de Propriano.Le bateau de sauvetage SNS 714 a appareillé immédiatement avec trois secouristes et une infirmière SNSM à bord. Sur place, l'infirmière a prodigué les premiers soins paramédicaux à la victime, sous la direction du médecin régulateur du SAMU Maritime.La victime a été rapidement rapatriée au port de Propriano, où elle a été prise en charge par une équipe médicale du SAMU 2A et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) des Sapeurs-Pompiers.L'hélicoptère Chouca de la Gendarmerie a ensuite assuré l'évacuation sanitaire de la victime vers le Centre Hospitalier d'Ajaccio.