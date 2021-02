Calvi : vers une reprise du chantier de l'aviation d'affaire

Au cours d'une réunion du Conseil d'Administration de l'OTC ce matin, interrogée par Jean-Louis Delpoux, conseiller territorial d'opposition et 1er adjoint au Maire de Calvi, Vanina Borromei, conseillère exécutive de Corse et président de l'Office des Transports a annoncé que le chantier de réaménagement de l'aire de stationnement d'aviation d'affaire et générale de l'aéroport Calvi-Balagne reprendrait dans le courant de la semaine.

Ce chantier était à l'arrêt depuis plusieurs semaines pour cause d'intempéries et d'infiltration d'eau, ce qui n'avait pas manqué d'inquiéter les professionnels du tourisme, toujours dans l'incertitude de la saison à venir. Par ailleurs, ces mêmes professionnels s'inquiètent de la situation de l'aéroport Calvi-Balagne qui en raison de la crise sanitaire fonctionne pour le bord à bord entre Nice et Marseille en bi-tronçon (arrêt de quelques minutes à Calvi avant la poursuite du vol vers sa destination finale à Bastia - Figari ou encore Marseille - Nice).





Une visite à Calvi programmée



Autre inquiétude des professionnels du tourisme: la programmation des vols pour les semaines à venir et la saison. Vanina Borromei a indiqué à l'élu calvais qu'elle devrait s'entretenir du problème avec les dirigeants de la Compagnie Air-Corsica lors d'un CA en cours de journée. Enfin, la présidente de l'Office des Transports a annoncé qu'elle se rendrait très prochainement à Calvi pour y rencontre les professionnels de la plateforme aéroportuaire et du tourisme.