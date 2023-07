Calvi : une nouvelle ligne aérienne à destination de Londres

La compagnie aérienne low-cost EasyJet renforce son implantation en Corse en ouvrant une nouvelle ligne entre Calvi et Londres Gatwick. À partir du 2 juillet jusqu'au 3 septembre, la compagnie proposera deux vols par semaine, les mercredis et dimanches, offrant un total de 6 528 sièges. Le prix de vente d'un vol simple sera de 45 euros, et les billets peuvent être réservés sur le site web www.easyJet.com ou via l'application mobile gratuite.Ce dimanche 9 juillet, à l’arrivée de l’Airbus, à l’aéroport de Calvi, Pierre Negretti, président de la Commission Balagne, et Réginald Otten, directeur Adjoint d’easyJet pour la France ont célébré avec l’équipage ce vol inaugural. "Nous nous réjouissons de cette nouvelle liaison, venant renforcer l’engagement de la compagnie sur l’aéroport de Calvi avec désormais 5 lignes à son actif sur la plateforme."a souligné Pierre Negretti.En effet 4 lignes sont déjà proposées depuis Calvi vers Bâle-Mulhouse, Genève, Lyon et Paris. "Nous sommes ravis d’ajouter Londres-Gatwick, une nouvelle liaison pertinente pour la Corse et la Balagne, qui stimulera le trafic entrant etcontribuera à l’économie locale." a indiqué de son coté Reginald Otten, Directeur Adjoint d’easyJet pour laFrance.