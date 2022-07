Calvi : un voilier à la dérive secouru

Le signalement est arrivé mardi 26 juillet. Les occupants d'un voilier de 9 mètres ont alerté les secours après avoir heurté un objet flottant non identifié (OFNI) et avoir cassé le safran, ce qui rendait leur bateau impossible à manœuvrer.



L'embarcation se trouvait alors à 60 milles nautiques des côtes corses (environ 110 km) trop loin pour que les sauveteurs en mer de la SNSM puissent intervenir à temps pour sauver les vies des personnes à bord.

Les 3 plaisanciers ont donc été hélitreuillés alors que leur bateau a été laissé à la dérive équipé toutefois d’une balise ARGOS.



Le CROSS MED, le propriétaire ont en effet pris la décision de laisser le voilier se rapprocher des côtes balanines à son rythme et de le remorquer dès qu’il rentrera dans la zone d'action de la SNSM de Calvi. Après près de deux jours de dérive, le bateau a été localisé ce jeudi 28 juillet à 20 milles nautiques au large de la pointe de la Revellata. Les bénévoles de la SNSM ont appareillé leur patrouiller et après une opération de sauvetage qui aura duré près de 8 heures, ils ont ramené le bateau au pied de la darse du chantier naval de Calvi.