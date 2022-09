Calvi : la statue de Notre Dame de la Serra endommagée par la foudre

La rédaction le Vendredi 2 Septembre 2022 à 12:35

La statue de Notre Dame de la Serra qui surplombe et protège la ville de Calvi a été touchée par la foudre lors d'un violent orage et a perdu la tête ce vendredi 2 septembre. Le site a été évacué et fermé pour la journée.