Calvi accueillera la seule manche française du Championnat du Monde de Trial 2025

La ville de Calvi se prépare à un événement d’envergure internationale : l’unique manche française du Championnat du Monde de Trial Moto 2025. La compétition, qui s’arrêtera en Corse du 30 mai au 1er juin, constituera la troisième étape de cette série mondiale après les épreuves du Japon, de l’Espagne et du Portugal. L’annonce de cet honneur, faite lors d’une soirée spéciale à la salle de spectacle de Calvi, a réuni officiels, sportifs et représentants de la région. « Il y a 200 pays dans le monde, et seulement sept sont sélectionnés pour accueillir ce championnat », souligne Antoine Allegrini, président du Trial Moto Club de Balagne, fier de voir Calvi figurer parmi ces destinations. Avec son cadre naturel exceptionnel mêlant montagnes, plages, port et aéroport, la ville possède tous les atouts pour séduire l’organisation mondiale du trial, basée entre Genève et Paris. La commission en charge de sélectionner les villes a visité Calvi en septembre dernier et validé son choix, bien que le site exact de la compétition n’ait pas encore été révélé.



Ange Santini, maire de Calvi, voit dans cet événement une opportunité exceptionnelle pour la région. « Cet événement, à une période stratégique, apportera des retombées économiques et renforcera l’image de Calvi sur la scène internationale », précise-t-il. Pour le maire, accueillir une compétition mondiale de trial moto est un symbole fort qui confirme l’engagement de la ville en faveur de l’événementiel sportif.