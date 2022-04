Calvi à l'heure de la Passion du Christ

Le Svegliu Calvese invite à revivre la Passion du Christ ce samedi 9 avril. Une veillée traditionnelle à Calvi qui précède depuis 1914 le dimanche des Rameaux, "La Passion du Christ existait jusqu’à la veille de la guerre de 14. Nous l'avons reprise à notre compte depuis de nombreuses années", explique Dominique Bianconi, secrétaire et coordinatrice du Svegliu Calvese qui met, cette année encore, en scène les 12 dernières heures de la vie de Jesus Christ.

Après deux ans d'interruption pour cause de Covid, le metteur en scène Orlando Forioso dirige les mêmes protagonistes."À Truppa, A Filetta et les confrères et dans le rôle de Jésus, Christopher Bicchieray."



À cette équipe sont venues s'ajouter quelques personnalités comme Francine Massiani qui aura le rôle de Marie. "Nous sommes très contents de saluer leur participation, car tout ce monde est corsophone, et c'est ce qui est pour nous quelque chose d’important" continue Dominique Bianconi.



Trahi par son Judas, Jésus est arrêté et accusé de semer le désordre en se faisant passer pour le Messie. Pour cela, il sera flagellé par les soldats et condamné à la crucifixion suite à l'interrogatoire mené par Ponce Pilate. Au cours de cette soirée, le public pourra revivre ces différentes scènes tragiques qui ont mené le Christ jusqu'à la Croix. L'ascension de la colline du Golgotha, la crucifixion, la mort, puis enfin, la résurrection. "Pour le texte, nous sommes fidèles aux Évangiles, nous avons simplement rajouté en miroir à cette histoire universelle des textes d’auteurs contemporains. La langue corse a bien évidemment une place plus qu'importante dans cette Passion ", ajoute Dominique Bianconi.



Une seconde représentation aura lieu ce dimanche 10 avril, à 18 heures, toujours en l'oratoire Saint Antoine de la citadelle de Calvi.



Réservation préférable auprès du Svegliu Calvese 04 95 65 23 57 .

18 € par adulte