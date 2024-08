Calvi : Une fresque remarquable découverte dans la cathédrale Saint Jean-Baptiste

Face à ces premières conclusions, jugées d'un "intérêt patrimonial fort", Nicolas Bas envisage désormais d'entreprendre un travail de conservation de l'œuvre. "La prochaine étape consistera en un traitement itératif, visant à éliminer les sels marins qui se sont déposés sur la fresque. Les embruns marins, par capillarité, pénètrent dans les bâtiments et endommagent les peintures. À cela s'ajoutent des interventions sur le ciment, ajouté pour consolider l'église, qui ont également endommagé la fresque", explique-t-il. Pour ce faire, et en raison du statut historique de l'église, une collaboration étroite sera mise en place avec les acteurs territoriaux, notamment la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), les Bâtiments de France, et la Collectivité de Corse. Cette dernière pourrait financer les travaux de restauration et de sauvegarde à hauteur de 70%, bien que le montant exact reste à estimer. "Ils apportent également un conseil scientifique précieux", ajoute Nicolas Bas.



À terme, le responsable du service patrimoine de la mairie de Calvi espère même pouvoir initier un projet de restauration. Cependant, un défi de taille se profile : justifier l'intérêt de cette démarche alors que l'œuvre ne pourra jamais être accessible au public en raison de son emplacement. "On ne peut pas faire monter du public. Le lieu ne répond pas aux normes de sécurité nécessaires pour accueillir qui que ce soit", souligne Nicolas Bas. "L'enjeu est donc de faire comprendre que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible de tous qu'elle doit être négligée."