Calv’in Blues : La rencontre de deux passionnés au cœur de la Balagne

Calv’in Blues est né de la rencontre de deux passionnés, deux amoureux de musique, de toutes les musiques : Jean Sicurani et Charly Ménassé. « On se connaît depuis longtemps et l’idée a germé, un soir, lors des Rencontres de Calenzana en août 2022 » explique le Calvais Jean Sicurani, directeur artistique des Rencontres. « Lors d’une soirée nous avons constaté qu’il y avait bel et bien un public amateur de blues et soul. Le succès de cette soirée-là a dicté la suite et la mise en place d’une première édition de Calv’in Blues en 2023 ».



Blues, gospel, soul, rock… Ce nouveau festival muse vers les musiques afro-américaines populaires, ces musiques de l’âme qui font le show sur scène et brûlent les planches pour allumer la fête. Après « Jazz in Calvi » et « Calvi on the Rocks », Calv’in Blues enrichit donc l’offre culturelle en Balagne en partenariat avec la Collectivité de Corse, DRAC, Mairie de Calvi, Mairie de Calenzana. À la co-programmation, Charly Ménassé, Calenzanais et batteur, qui a travaillé sur scène et en studio avec les plus grands de la scène blues et soul.





Les artistes présents

Medi, ex-batteur et arrangeur de Charlie Winston, réalisateur pour Ben Mazué, Grand Corps Malade ou les Fréro Delavega, est un véritable homme-orchestre. Scemusica joue un répertoire en langue corse avec 11 musiciens, deux chanteuses, une section rythmique, et un des meilleurs pupitres de cuivres en Europe. CMP et Charlie Ménassé explore en trio le jazz, le blues, la soul et la chanson française avec un goût prononcé pour le swing, le groove… et la dérision. Fred Chapellier crée une alchimie musicale élégante de soul, rhythm & blues et blues, que sa voix addictive magnifie. White Feet incarne un blues moderne et intense, déjouant les clichés avec ses improvisations et ses grooves rock. Gospel Voices, des voix d’exception offrant des chants traditionnels et des créations de Max Zita baignés de la joie de vivre des Caraïbes.





Le programme

Trois soirées, avec chaque fois deux groupes composés d’artistes locaux et internationaux.



Le jeudi 11 juillet à 21h, MEDI, chanteur multi-instrumentiste, ouvrira le festival. À 22h, SCEMUSICA SOUL SYSTEM prendra le relais avec du blues, soul et rhythm'n blues en langue corse.



Le vendredi 12 juillet à 21h, ce sera au tour de C.M.P Charly Ménassé Project d’offrir un mélange de jazz, blues, soul et chanson française. À 22h, Fred Chapellier enchantera le public avec sa soul et son rhythm'n blues.



Enfin, le samedi 13 juillet à 21h, WHITE FEET fera vibrer la scène avec son rock énergique. À 22h, GOSPEL VOICES clôtureront le festival avec leurs chants traditionnels et créations inspirées des Caraïbes.