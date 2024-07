Calenzana inaugure sa station de trail : un nouvel atout pour le territoire Calvi Balagne

La Communauté de Communes Calvi-Balagne, en partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal, a officiellement inauguré sa nouvelle station de trail au restaurant la Flatta de Calenzana. Ce projet ambitieux, lancé au début de l’année 2023, a été développé par l’équipe du réseau "On Piste" du groupe Rossignol. "Ce sont des parcours balisés, sécurisés et équipés d’une application qui permet de préparer son parcours et d’avoir une option de sécurité en cas de perte", explique François-Marie Marchetti, président de la Communauté de Communes de Calvi. Conçue comme un véritable outil de développement territorial, cette station de trail "On Piste" offre non seulement un terrain de jeu et un circuit d’entraînement pour les coureurs, mais enrichit également l’offre d’activités outdoor disponibles dans cette partie de la Balagne, tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.



Une destination d’excellence pour les amateurs de plein air



La station de trail propose plusieurs niveaux de parcours, identifiés par des couleurs, à l’image des pistes de ski. "Pour rappel, la Balagne et Calenzana sont traversées par le GR20. C’est donc tout à fait normal que nous ayons ici une station trail, car ce sont deux choses complémentaires", souligne François-Marie Marchetti. Carole Savary, en charge des projets digitaux et de communication, ajoute : "On Piste accompagne les destinations touristiques pour leur offrir une offre sportive. Le concept repose sur des parcours qualifiés permanents et balisés, créés en fonction de leurs attraits sportifs mais aussi touristiques".



La station comprend un total de 24 parcours de trail et de marche nordique, ainsi que 4 ateliers, totalisant 373 km de sentiers balisés. Un projet qui bénéficie également du soutien de l’Office de Tourisme Calvi-Balagne. "C’est un travail en collaboration avec différents experts. Nous en ferons la promotion dans les salons spécialisés et sur divers sites et supports de communication. Le positionnement de notre destination Calvi-Balagne est essentiellement le bien-être actif. C’est un outil de promotion de notre territoire qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN de la destination", précise Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l’Office de Tourisme de Calvi-Balagne.



Un parrain de choix



Le traiteur professionnel Lambert Santelli a accepté d’être le parrain de cet espace sportif. "Cet outil met en valeur tous les sentiers de la région. Les avoir balisés permet de les rendre accessibles à tous, insulaires ou non. On ne connaît pas forcément les sentiers, on ne sait pas toujours où aller courir, et le fait d’avoir 24 parcours balisés est un beau travail de On Piste. Cela peut aussi attirer du tourisme en hors saison", affirme-t-il.







Ce projet, réalisé pour un montant total de 35 200 € HT, a été financé à 70 % par la Communauté de Communes Calvi-Balagne, soit 24 640 €.