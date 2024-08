Calenzana a rendu hommage au forestier-sapeur Jean-Antoine Guidoni

La cérémonie s’est déroulée en présence de proches du défunt sauveteur, au bord de la route départementale 151 où a été érigée la stèle rappelant le terrible évènement.

C'était le 24 aout 1987.

Ce jour-là, un incendie se déclarait sur la commune de Calenzana. Les flammes, poussées par un vent particulièrement violent, se dirigeaient vers le quartier Sainte-Restitude et menaçaient plusieurs habitations individuelles, obligeant les moyens de lutte des sapeurs-pompiers et forestiers-sapeurs de Haute-Corse à concentrer leur action dans des manœuvres désespérées de protection des personnes et des biens.

Vers 16h30, alors que la tête de feu s’apprêtait à franchir la départementale N° 151, menaçant le village de Zilia, le sapeur-forestier Antoine Guidoni avec le concours de son collègue entreprenait une manœuvre offensive depuis le bord de route afin d’empêcher le franchissement du front de flamme. Pris dans une fumée épaisse et de fortes chaleurs, épuisé par d’incessants efforts physiques, il s’effondrera au sol et ne relèvera pas...





De nombreuses personnalités ont rendu hommage à son engagement ce samedi matin.

Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, Marie-Antoine Maupertuis, présidente de l’assemblée de Corse, Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, Jean-Marc Borri, maire de Montegrosso et conseiller de la CDC, Colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, Bruno Guidini, directeur de la forêt et de la prévention des incendies à la Collectivité de Corse, Jean-François Guerrini, chef du service Forestiers-sapeurs du 2B, le commandant Stéphane Orticoni, chef du groupement Balagne, ainsi que des élus des communes voisines étaient en effet présents sur les lieux où s'est déroulé le drame en 1987.





Un détachement des forestiers-sapeurs de Haute-Corse – Balagne, et peux piquets d’honneur de l’interservices - l’un constitué de sapeurs-pompiers de Balagne conduit par les lieutenants Barthélémy Guerrini et Jean-Jacques Vigneau, respectivement chef et adjoint au chef du centre de secours de Calvi et l’autre formé par des éléments de l’UIISC 7 de Brignoles dirigé par le capitaine Idriss Rahrah, commandant le sous-groupement Nord des formations militaires de la sécurité civile - ont rendu les honneurs après le rappel des faits lus par Jean-François Guerrini, chef du service des forestiers-sapeurs de Haute-Corse.

Une occasion pour l’intéressé de rappeler à l’assistance quelles ont été les terribles circonstances qui avaient conduit à la perte irréparable de l’infortuné combattant du feu balanin en cette fatidique journée du 24 août 1987.





Après quoi, une minute de silence à sa mémoire a été observée et de nombreuses gerbes, ont été déposées en signe de respect au pied de la stèle célébrant les valeurs de courage et dévouement de cet enfant tant aimé de Zilia. La cérémonie s’est conclue par un rafraîchissement offert par la Collectivité de Corse, à l’ombrage du parking de Sainte-Restitude de Calenzana.