Calasima : le Niolu s’est souvenu avec émotion de l’équipage du Pélican 22

C’est pour honorer leur mémoire que tous les ans, les sapeurs-pompiers du Niolu et la mairie d’Albertacce, présidée par Pierre-François Albertini, organisent une cérémonie d’hommage à laquelle participent de nombreux acteurs de la sécurité civile, les élus locaux auxquels s’associent ceux représentant les diverses institutions politiques de la Corse. Comme le veut la coutume, c’est par le rappel des faits qu’a débuté la cérémonie. Cette mission était confiée au commandant Auguste Griscelli, chef du groupement centre-plaine. À ses côtés, avaient pris place les maires de Casamaccioli, Lozzi, Calacuccia et Corscia.



Quelque temps avant la cérémonie, la stèle avait été dégradée par les intempéries et les conséquences d’un incendie s’étant déclaré à proximité. Celle-ci a donc été réhabilitée à temps par les bons soins de l’adjudant-chef Charles Luciani et d’un sapeur-pompier volontaire du CPI Niolu, Christophe Berlandi.



Parmi les nombreuses autorités ayant effectué le déplacement, on notait au premier rang, la présence de Yves Bossuyt, sous-préfet de Corte, du colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, représentant Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, du lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’UDPSIS 2B, du lieutenant-colonel Octavien Meschini, chef du groupement des opérations, du commandant Jean-François Tosi, chef du Csp Ajaccio, représentant la direction et la présidence du SIS 2A. du commandnat Jean-Jacques Casalot, président de l’UDSP 2A ainsi que du colonel Baptiste Thomas, commandant le 2e REP de Calvi e du lieutenant François Querrou représentant le chef d’unité de l’UIISC 5 Corte. On notait également la présence de Mélissa Savalli-Sarrola collaboratrice du Sénateur Paulu-Santu Parigi, et Antoine-Marc Simeoni, assistant du député de Haute-Corse Jean-Félix Acquaviva



Après quoi, de nombreuses gerbes étaient déposées en signe de respect par les autorités civiles et militaires et par Alain Carcasses et Pierre-François Mosali, les deux enfants des défunts sauveteurs morts au feu. Un moment d’émotion intense partagé avec l’assistance.

Les honneurs étaient rendus par un piquet d’honneur formé de cadres du SIS 2B, de la garde du CPI du Niolu conduite par l’adjudant-chef Charles Luciani et un détachement du 2e REP de Calvi avec clairon, aux ordres du Colonel Baptiste Thomas, commandant l’unité de la cité Semper Fidélis.



L’interservices était également représenté avec l’office national des forêts, la gendarmerie, les forestiers-sapeurs de Haute-Corse, l’association des anciens sapeurs-pompiers du SIS 2B.

Le passage d’un Canadair au-dessus de la stèle commémorative, ravivait le souvenir du terrible accident plus particulièrement dans les cœurs et la chair de ceux qui l’ont vécu. Un sentiment unanimement partagé par l’assistance symbolisant l’attachement toujours fort, porté à ces héroïques Pompiers du Ciel.



À l’issue de la cérémonie, Pierre-François Albertini, le maire d’Albertacce et l’adjudant-chef Charles Luciani, conviaient les participants à la mairie afin d’y partager un copieux et savoureux banquet. À cette occasion, le premier magistrat de la commune adressa des mots chaleureux à l’adresse de tous et celles qui s’étaient associés à l’évocation de ce douloureux souvenir. Ce 53e anniversaire a été de nouveau un grand moment réussi de partage et de convivialité autour de l’indispensable devoir de mémoire.