Calanques de Piana, Bonifacio : la Corse en croisière

Situées dans l’ouest de la Corse, les calanques de Piana longent la mer à distance équivalente entre Calvi et Ajaccio. Au large de l’île de beauté, vous découvrez des paysages somptueux à bord d’un bateau de croisière qui vous embarque pour vivre une expérience unique. Profitez de détente, d’émerveillement et d’exploration entre les calanques de Piana et les falaises éblouissantes de Bonifacio.



Les calanques de Piana : un endroit impressionnant

Ce joyau naturel se situe dans le golfe de Porto, sur la côte ouest de la Corse. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, cet ensemble de roches se dresse au-dessus de la mer pour offrir un spectacle majestueux. Lors d'une croisière en Corse avec la Compagnie du Ponant , vous admirez ces falaises de granit rouge que la mer a sculptées. Vous profitez d’un tableau absolument incroyable. Entre les somptueuses aiguilles qui montent vers le ciel, les superbes arches naturelles et les criques ravissantes qui se cachent, les calanques de Piana vous en mettent plein les yeux.



Les rayons du soleil qui se posent sur le granit proposent un jeu de lumière tout au long de la journée. Rose pâle ou avec des nuances plus vives, orange ou rouge, les falaises vous offrent une splendide palette de couleurs. Laissez-vous bercer par la beauté de cette eau transparente qui invite à la baignade et au snorkeling.



Culture et authenticité : Ajaccio et Propriano

Outre ses paysages sauvages, la Corse vous propose aussi de découvrir des villes charmantes lors de votre croisière. Pour vivre l’histoire corse, Ajaccio vous accueille au cœur de sa cité. Ville natale de Napoléon Bonaparte, Ajaccio vous enchante par ses marchés aux multiples saveurs, ses plages exceptionnelles ou par ses charmantes ruelles. Entre ses musées, ses églises ou ses maisons typiques, découvrez un patrimoine culturel riche.



Plus au sud, dans le golfe du Valinco, Propriano permet de contempler des paysages de rêve depuis des plages somptueuses. Le port typique de Propriano vous propose de découvrir des spécialités corses comme la charcuterie artisanale, le brocciu ou le vin local. La station balnéaire de Propriano rassemble les plus belles plages de la Méditerranée.



Bonifacio : un trésor bien caché

Depuis la mer, Bonifacio vous offre un panorama à couper le souffle. Aussi connue sous le nom de cité des falaises, la ville présente des roches blanches qui surplombent les eaux limpides. C’est entre ciel et mer que vous distinguez la vieille ville. Approchez et admirez le Grain de sable, ce fameux rocher à l’entrée de la ville et la grotte marine de Bonifacio. En ses terres, la ville vous séduit par sa citadelle médiévale et ses ruelles pavées. C’est à Bonifacio que vous avez cet incroyable escalier de 187 marches, l’escalier du Roy d’Aragon, qui longe la mer, sculpté dans la falaise.



Proches de Bonifacio, les îles Lavezzi, encerclées d’eaux turquoise, offrent un paysage sublime. Il s’agit d’une réserve naturelle avec une faune et une flore marine parfaitement préservées.



Des calanques de Piana à Bonifacio, les merveilles de la Corse en croisière vous offrent des instants uniques. Entre les paysages sauvages, les eaux cristallines ou les villages pittoresques de l’île de beauté, vivez une expérience magique. Depuis la mer, la Corse est éblouissante !