Caccia d’Oru : le salon de la chasse revient à Lisula du 25 au 27 avril

La place Paoli de L’Île-Rousse se prépare à accueillir la 3ᵉ édition de Caccia d’Oru, le salon de la chasse devenu un rendez-vous incontournable. Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de L'Île-Rousse (ACAIR), l’événement se tiendra cette année durant les vacances scolaires, du 25 au 27 avril, pour permettre à un large public de profiter d’un week-end festif et familial à Lisula. "Nous avons décidé de changer la date de notre salon afin de l’organiser durant les vacances scolaires pour permettre à notre public de pouvoir passer un petit week-end à Lisula pour cet évènement qui se veut, en plus d’être dédié aux amateurs de la chasse, familial et convivial" explique Gilbert Baracchina, président de l’ACAIR.



Sur place, les visiteurs pourront profiter d’une ambiance festive avec concerts, apéros, restauration locale et internationale, ainsi que des animations pour petits et grands, comme des concours pour enfants. " Il y aura de la restauration sur place. La musique également pour le côté festif. Des animations pour les enfants, des minis concours leurs seront destinés. C’est un salon qui se veut ouvert à toute la famille, que l’on soit chasseur ou pas" continue le président.



Avec près d’une cinquantaine de stands, l’événement mettra en avant des produits, des destinations chasse, et des initiatives en faveur de l’environnement. "Il y a les habitués et de nouveaux stands. De la vente de produits, de destinations chasse, de défense de l’environnement avec le stand de la CCIRB qui milite pour le ramassage des cartouches usagées en échange de boîtes neuves, une association de bio diversité. Il y a également cette année, la présence de l’établissement d'enseignement secondaire, l’école d’armurerie et de fine mécanique, qui viendra présenter la filière. Mais aussi, l’association des pompiers chasseurs de l'Aude". détaille Gilbert Baracchina.



Des démonstrations spectaculaires viendront compléter le programme : chiens de chasse, sculpture à la tronçonneuse, exposition de véhicules adaptés à la chasse, initiation au tir à l’arc, Ball Trap et Laser. Côté gastronomie, veau et cochon à la broche, bar à champagne et une nocturne festive le samedi soir marqueront les esprits. Et ce qu’il ne faudra pas manquer, le grand tirage au sort avec à la clé, 2 voyages, destination chasse d’une valeur de 3 000 € ainsi que de nombreux autres lots à gagner. "Marc Monnet a une nouvelle fois accepté d’être le parrain de notre salon, et nous pourrons de nouveau compter sur la couverture médiatique de la chaîne Seasons" conclut le président.

Un impact touristique et économique

Tony Ceccaldi, président de l’Office de Tourisme Lisula Balagne, voit dans cet événement une ouverture de la saison touristique pour le territoire. "C’est une belle vitrine pour attirer à la fois une clientèle insulaire et continentale", souligne-t-il, évoquant également le potentiel de développement d’un tourisme de chasse en Corse, encore peu exploré."C’est un salon qui commence à prendre corps, c’est quelque chose de sérieux. Avec du nouveau chaque année. Un événement qui ouvre ainsi la saison touristique de Lisula/Balagne à destination d’une clientèle continentale mais également une clientèle insulaire" .



Un événement qui pourrait faire de la Corse une nouvelle destination chasse. "Cela peut sembler assez compliqué. Ce n’est pas forcément dans les mœurs ce genre de tourisme. En Corse, nous partons plus facilement sur le continent pour une destination chasse que le contraire. Mais pourquoi pas?! Nos équipes de chasseurs et de battues font toujours vivre l’intérieur de la Corse et ce n’est pas impossible de faire venir des gens de l’extérieur, moyennant finance, ce qui permettrait d’entretenir les lieux et faire fonctionner les associations. C’est un sujet que nous pouvons développer lors de ce salon" , continue-t-il.



Un salon sous le signe de la sécurité

Christian Pietri, directeur de la Fédération régionale des chasseurs, insiste sur l’obligation pour tous les chasseurs de suivre une formation décennale de sécurité. "Il s’agit d’une formation obligatoire à passer au moins une fois tous les dix ans", rappelle-t-il. Une session sera organisée le 27 avril, durant le salon, et sera ouverte aux chasseurs des deux départements corses, Haute-Corse et Corse-du-Sud. "À ce jour, seulement un tiers des chasseurs licenciés ont validé cette formation", précise-t-il, alertant sur le risque de saturation des sessions à l’approche de l’échéance en 2030, où tous les chasseurs devront l’avoir suivie. "Beaucoup attendront probablement le dernier moment, ce qui pourrait poser des problèmes d’organisation", ajoute-t-il.

Chaque année, entre 16 000 et 17 000 chasseurs participent à cet examen. La session prévue lors du salon offrira une opportunité supplémentaire pour se conformer à cette réglementation essentielle.