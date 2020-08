COVID-19 : Masque obligatoire à Bonifacio dès ce mercredi

"Dans la continuité des différentes mesures prises pour limiter la propagation du virus sur le territoire et encourager les Bonifaciens et les touristes à maintenir leurs efforts pour se protéger et protéger les autres, la Municipalité souhaite amplifier les actions préventives pour ses concitoyens et ses visiteurs en imposant le port du masque aux personnes âgées de plus de 11 ans dans certaines zones particulièrement fréquentées. Cette mesure sera effective à partir du mercredi 5 août jusqu’au 31 août 2020 inclus, de 8h à 23h.

En cette période de forte affluence, le port du masque deviendra obligatoire dans les espaces contraints connaissant d’importants flux de circulation piétonne et d’inévitables interactions entre personnes rendant difficile le respect des gestes barrières.