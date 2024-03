CHR Pro Expo : l’UMIH fait un tour de table des enjeux de la saison touristique 2024 en Corse

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Corse a orchestré une table ronde des plus animées lors du salon CHR Pro Expo à Bastia, le lundi 11 mars. Cet événement, qui s'est tenu du dimanche 10 au mardi 12 mars sur la plage de l'Arinella, a rassemblé l'ensemble des professionnels insulaires du secteur, lançant ainsi les prémices de la saison touristique à venir.



A cette occasion, l’UMIH, en tant que partenaire officiel du CHR Pro Expo depuis sa création, a présenté lundi 11 mars sa première table ronde, l’occasion pour les professionnels d’exprimer leurs réflexions concernant la saison touristique qui démarre dans quelques semaines. « Cette première table ronde nous a permis d’évoquer certains dossiers problématiques pour notre profession, et cela a suscité un enthousiasme particulier auprès du public », se félicite Karina Goffi, la présidente de l’UMIH Corsica, également à la tête de la commission tourisme de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI). Il faut dire que les sujets évoqués lors de ces discussions font partie des principales préoccupations de l’industrie du tourisme, à savoir les difficultés dans l’obtention d'un crédit d’impôt pour les établissements, une meilleure application du décret Plage ou encore le paracommercialisme, une manière détournée de parler d’Airbnb et des plateformes qui permettent à des particuliers de faire une concurrence déloyale aux professionnels d’un secteur. Des sujets importants que les hôteliers et les restaurateurs ont pu être exprimés devant Michel Prosic, le préfet de Haute-Corse ou encore Gaël Grimard, le nouveau directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse, qui pourrait permettre de faire remonter certaines informations jusqu’à Bercy . « Il a compris que nous avions des spécificités sur l’île que nous ne retrouvons pas sur le continent et que ce crédit d’impôt a permis à beaucoup d’établissements de monter en gamme pour rester compétitif, souligne la présidente de l’UMIH. Même si en tant que syndicat, nous faisons déjà remonter l’information, la demande sera prise beaucoup plus au sérieux à Paris si cette parole est portée par un directeur du fisc ».







Améliorer le recrutement et la formation







Si les problèmes ont été soulevés, les enjeux pour cette nouvelle saison l’ont été également. Sur une île où le tourisme représente 41% du PIB, il faut savoir donner envie de se lancer via la formation, mais également d’être attractif professionnellement parlant.



Pour la formation, deux solutions seront mises à l’œuvre localement. La première, ce sont les ateliers de restaurants éphémères qui seront lancés dans le courant du mois de mars afin de former le temps d’une journée des personnes qui seraient soucieuses de découvrir un nouveau secteur d’activité. La seconde, c’est la création d’une école hôtelière qui devrait voir le jour l’année prochaine au sein du palais des congrès d’Ajaccio afin de former des jeunes aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.



En ce qui concerne l’attractivité, l’UMIH a notamment présenté le retour d’expérience d’un sondage qu’elle a fait parvenir ces dernières à plus de 3000 structures insulaires. « Nous nous apercevons que certaines microrégions sont déjà très en avance sur les réservations, à l’image de l’île rousse, Bonifacio et Porto-Vecchio. Pour l’instant, ces réservations sont faites par des Allemands et les pays du nord de l’Europe », précise Karina Goffi. Concernant le recrutement, si la présidente de l’UMIH Corsica assure que « selon les remontées de terrain, les professionnels ont nettement plus de candidatures que d’habitude, avec une prédominance des filles par rapport aux garçons », elle témoigne également d’une évolution dans les demandes, avec des candidats qui n’hésitent plus à négocier une chambre individuelle ou de pouvoir emmener avec eux leur animal de compagnie. « C’est compliqué de trouver du personnel et pour avoir de bons collaborateurs, il faut savoir évoluer et faire des efforts de notre côté », concède la présidente de l’UMIH.