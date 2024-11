CARTE. Voici la liste des marchés de Noël 2024 en Corse

La saison des marchés de Noël est de retour en Corse ! De fin novembre à début janvier, vous pourrez profiter de la magie des fêtes de fin d’année aux quatre coins de l’île. Parades, manèges, chalets de producteurs et artisans locaux, concerts, sans oublier rencontres avec le Père Noël... De quoi faire rêver petits et grands.

Découvrez ci-dessous la liste non-exhaustive des marchés de Noël organisés partout sur l’île grâce à notre carte interactive.



Haute-Corse



Algajola : les 30 novembre et 1er décembre à partir de 10h - Place de l’Église - Au programme : artisans et producteurs, animations et jeux pour enfants au profit des projets de l'école primaire et du centre de loisirs



Bastia : du 6 au 23 décembre de 10h à 20h - Place Saint-Nicolas - Au programme : chalets d'artisans traditionnels et agriculteurs corses, animations



Biguglia : du 6 au 8 décembre de 10h à 20h - Marché Couvert



Borgo : du 29 novembre au 1er décembre, le vendredi de 18h à 22h, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 20h - Complexe sportif Paul Natali



Calacuccia : le 22 décembre à partir de 10h - Place du village - Au programme : stands d’artisans, produits locaux et animations pour les enfants



Calenzana : les 30 novembre et 1er décembre - Place du Monument aux Morts - Au programme : stands d’artisans locaux, rencontre et photos avec le Père Noël, animations pour les enfants, soirée musicale



Calvi : du 14 au 29 décembre - Place Christophe Colomb



Cervione : le 1er décembre de 10h à 17h - Place de l’Église - Au programme : manèges, promenades à dos de poney, maquillage et tatouages éphémères, présence du Père Noël, spectacles de jongleurs, cracheurs de feu et sculpteurs sur ballons, concert de Ghjuventù Cerviuninca à 16h. Navette gratuite au départ de l’ancien stade



Corte : du 16 au 22 décembre, de 10h à 23h du 16 au 21 décembre et de 10h à 17hle22 décembre - Esplanade du Parking Tuffelli - Au programme : animations, concerts, chants, apéritifs et stands d’artisans locaux