CAPES de langue corse : la fronde de l’université

L’université de Corse demande donc que l’arrêté relatif au CAPES de Corse soit modifié « afin que partout à la mention ‘en langue française’ soit substituée la mention ‘en langue corse’ sans rien modifier de l’ensemble de la structure du concours afin de garantir les compétences linguistiques et professionnelles des futurs enseignants de collège et lycée ».



Une requête que l’ensemble des membres du jury des deux concours, CAPES et agrégation, a fait parvenir au ministère de l’Education nationale, via un courrier en date du 15 février. Des échanges ont également eu lieu avec la rectrice de Corse Julie Benetti le 17 février.