C'était la rentrée ce mardi pour les 15 élèves de l'école maternelle de Montegrossu

À 9 heures ce mardi matin, les portes de l’école de Cassani ont rouvert après plusieurs semaines de vacances. Établissement de la commune de Montegrossu, et du regroupement pédagogique intercommunaux Zilia-Montegrossu, l’école de Cassani, petite école du rural, a accueilli en cette rentrée 2023, une quinzaine d’enfants pour les 3 niveaux de maternelle, petite, moyenne et grande section. "La rentrée scolaire s’est déroulée sous les meilleurs auspices dans nos 2 écoles de Montegrossu, à Montemaiò et à Cassani, auxquelles il faut associer celle de Zilia, commune avec laquelle nous formons un RPI" explique le maireC'était la rentrée ce mardi pour les .



Alors, malgré quelques légers pleurs et soupes de musu pour la première heure, l’ambiance était plutôt positive ce matin. En effet, Anna-Luisa, Petru-Pà, Stella-Maria, Antonia, Matteu et leurs copains, ont volontiers retrouvé Maddalena, l’assistante maternelle et rencontrée leur toute nouveau maestra Lili, institutrice bilingue, qui saura vivement intégrer la langue corse, de manière bilingue, qui manquait tant depuis quelques années sur la commune. "Nous sommes très heureux d’accueillir une nouvelle enseignante bilingue à la maternelle, puisque nous avons initié la démarche de passer en site bilingue sur l’ensemble du RPI pour la rentrée 2024" ajoute Jean-Marc Borri.



Dès ce premier jour d’école, les nouveaux rituels en corse s’installent petit à petit. L’appel, la date et la météo, de nouvelles habitudes pour échanger avec les adultes. Un changement pour les plus anciens, mais qui sera bénéfique pour tous. " À cet âge, l’apprentissage des langues est beaucoup plus facile" précise Lili l’institutrice.