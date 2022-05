Bunifazziu renoue avec la Sant’ Isidoru, a festa Pialinca

Depuis que la Superba Républica di Genova a fait de Bonifacio une de ses colonies, notre cité a toujours exploité les terres qui l’entourent. Du plateau calcaire bonifacien aux contreforts des premiers monts qui bordent l’Avretu.

En deçà d’une ligne allant de « Scupettu » ( tout près de Figari) au « Pontu Bunifazzinchu » (situé aux portes de Porto Vecchio), englobant au passage Chera et Sotta,(anciennes terres communales), les Bonifaciens ont dessouché, démaquisé, cultivé, des hectares et des hectares de terres et les ont rendus arables. Huiles d’olives, blés, orges, fruits, légumes, vignes, ovins, bovins, caprins, les produits de cet extrême sud si prodigue ont permis

aux descendants des premiers colons génois de vivre en pleine autonomie durant près de 1 000 ans.





La redécouverte du Sant’Isidoru

La redécouverte par notre confrérie du culte de Sant’Isidoru intervient au moment où notre territoire renaît à une certaine forme d’exploitation agricole. En circuits courts et vertueux, sur les ailes d’une exploitation très souvent bio, le Piali et ses terres voisines sont de nouveau un pilier de la vie bonifacienne.

Notre confrérie a toujours été la confrérie des gens de la terre, dès lors quoi de plus normal que les familles qui y étaient affidées, se soient occupées par le passé, d’entretenir et de veiller l’autel dédié au Saint Patron des laboureurs et des agriculteurs puis d’en transmettre la coutume à leurs descendants. En proposant et en organisant de nouveau une fête de la Sant’Isidoru à Bonifacio, les confrères actuels, honorent leurs anciens et permettent de mettre en lumière le combat journalier des nouveaux Pialinchi comme Christian Zuria, Vincent Buzzo, Vincent Andrielli ou Stéphane Roghi et Jacques Viti ou encore Bélanger, Sylvie Adani ou Marc Césélia, pour n’en citer que quelques-uns et la liste est encore longue. Ils me pardonneront de ne pas tous les nommer. Mais elle permet aussi de nous recentrer sur un lien que notre seigneur n’a jamais cessé de nous montrer et qui, aujourd’hui avec les événements dramatiques que nous vivons, prend tout son sens.





"Ce lien qui nous relie à notre terre"

Un lien qui s’était distendu, mais qui n’a jamais disparu. Ce lien, justement, qui nous relie à notre terre. Dans le respect écologique de son intégrité pour pouvoir aller vers plus d’autonomie alimentaire.

« Pater meus agricola est » est-il écrit en toutes lettres sur le tableau de Sant’Isidoru dans l’église Sainte-Marie Majeure, en plein centre de Bunifazziu. Soit le début des paroles du Christ quand il nous dit : « Mon père est le vigneron, je suis la vigne et vous êtes les sarments ».

"Bona et Santa Sant’isidoru in Bunifazziu."