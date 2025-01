Budget 2025 : la Ville d’Ajaccio mise sur l’investissement malgré les défis

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 2025, désormais un rendez-vous incontournable de la démocratie participative, s’est tenu ce lundi 27 janvier lors du conseil municipal de la Ville d’Ajaccio. Pierre Pugliesi, adjoint aux finances, a présenté les grandes lignes des finances municipales, marquées par des contraintes budgétaires nationales, une inflation persistante et une masse salariale en forte progression. Malgré ce contexte difficile, la majorité municipale défend une stratégie tournée vers l’investissement.

« Nous avons investi plus de 47 millions d’euros sur les trois dernières années et près de 110 millions d’euros entre 2022 et 2027 pour rénover la Ville et la doter de nouvelles infrastructures », a affirmé Pierre Pugliesi. Parmi les projets phares : la rénovation de la Place Diamant et de son parking, à hauteur de 20 millions d’euros, ou encore la création du conservatoire Henri Tomasi. Ces investissements, selon l’élu, « permettront à Ajaccio de performer pour les 30 prochaines années », tout en précisant qu’ils ont été réalisés sans augmenter les impôts locaux.

Cependant, les défis ne manquent pas. La masse salariale, qui représente 70 % du budget municipal, a augmenté de 9 millions d’euros depuis 2021, pour atteindre 73 millions en 2024. « 70 % de cette hausse est indépendante de notre politique de gestion des ressources humaines », a souligné l’adjoint, tout en annonçant des mesures visant à limiter cette progression à +1,5 % par an dans les années à venir.

Si l’investissement reste une priorité, l’épargne brute, autrefois en hausse, devrait marquer un recul de 5 millions d’euros en 2025, selon Pierre Pugliesi. L’adjoint aux finances insiste toutefois sur l’importance de maintenir cette politique malgré une hausse des dépenses : « Nous assumons le choix de ne pas utiliser le levier fiscal. Nous devons trouver d’autres moyens d’augmenter nos recettes, notamment sur certaines redevances. »

L’endettement de la Ville, évalué à 106 millions d’euros, reste sous contrôle, selon la majorité, qui assure que la capacité de désendettement s’améliore.



Des critiques de l’opposition et des interrogations

L’opposition, tout en reconnaissant les difficultés de gestion dans le contexte actuel, n’a pas manqué de pointer les faiblesses du bilan présenté. Jean-François Casalta s’est inquiété de la baisse de l’épargne brute, qu’il qualifie de « signal alarmant », et a dénoncé une masse salariale trop élevée par rapport aux services rendus à la population.



Basiliu Moretti, membre critique de la majorité municipale, a lui aussi soulevé plusieurs points, évoquant des retards dans la livraison des projets, des dépenses jugées excessives et une désinvolture face à la dette : « À ce rythme, il faudra attendre mes 110 ans pour que la Ville ait tout remboursé », a-t-il ironisé.



La majorité défend son bilan

Face aux critiques, les membres de la majorité municipale ont fait bloc. Alexandre Farina, premier adjoint, a rappelé les réalisations concrètes : « Depuis 2014, des projets comme la Place Diamant, le parc Berthault ou la galerie Napoléon voient le jour. » Charly Voglimacci, adjoint à la qualité de vie, a défendu une politique d’action, même dans un contexte d’aides limitées pour Ajaccio.



Le maire Stéphane Sbraggia a conclu sur une note pragmatique : « Nous faisons le choix de ne pas augmenter les impôts tout en maintenant une politique d’investissements forte. Si vous avez des idées pour augmenter les recettes, nous sommes preneurs ! »