Bucciata Bastiaccia : quand les artistes ont les… boules

Comédiens, chanteurs, personnalités politiques, sportifs de haut niveau, journalistes étaient réunis sur le terrain central, face aux tribunes où le public nombreux avait pris place. Certains ne s’étaient pas vus depuis longtemps et les retrouvailles sont chaleureuses. C’est même l’occasion pour certains de monter des projets qui sur scène vaudront le déplacement. N’est-ce pas Messieurs Olmeta et Ambrosini ?

Les filles ne sont pas en reste : Coco Orsoni, Lucille Delanne ou encore Corinne Mattei y vont de leurs puttachji et laissent échapper quelques confidences sur la suite de leur carrière…. Chuuut ! Éric Fraticelli s’est lui extirpé de son « clan », Davia Benedetti a déserté les amphis de l’Université de Corse et les scènes de danse, les anciens du SCB, Charles Orlanducci, Paul Marchioni, Pierre Maroselli, Bruno Valencony, Pascal Camadini… ont troqué leurs maillots bleus contre le rose de A Bucciata.

Mais le speaker, Jean-Luc Robert, consultant pétanque sur l’Equipe TV, appelle tout ce beau monde sur le terrain avec sa gouaille légendaire. Les discussions vont désormais se poursuivre boules en main.

Afin d’équilibrer les « triplettes », celles-ci sont renforcées par des cadors de la discipline. Les parties se déroulent dans la bonne humeur et la macagna. Certains se prennent au jeu et disputent tous les points. Mais ils sont là avant tout pour le plaisir.

Quelques heures après on refera les matchs autour du comptoir VIP, bien garni par les organisateurs, Jean-Charles et Patrick Lamperti veillant jalousement au bien-être de leurs invités.

Une veillée d’armes pour les deux frères de La Boule du Prado avant un week-end intense à l’occasion de l’International Pierrot Lamperti et le Concours féminin qui jusqu’à dimanche soir vont réunir de sacrés joueurs : Champions du Monde, d’Europe, de France, de Corse, le gratin de la pétanque...

Le public appréciera.