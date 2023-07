Brando : le coup de gueule du Culletivu per a salvezza di i paesi suprani

Dernier pont et non des moindres soulevé par U Culletivu : l’eau ne coulerait pas à flots dans certains secteurs de la commune. Une situation que Philippe Gambotti et les membres du collectif ont du mal à comprendre. “Pas plus tard que l'autre soir, on nous a coupé l’eau en raison de la restriction. Il y a un an, un arrêté municipal interdisant l'alimentation en eau des piscines a été, lui aussi, pris. Mais en parallèle à tout cela, des lotissements sont construits. Nous avons les mêmes réseaux depuis une trentaine d'années, or, aujourd’hui la population a augmenté. Nous ne pouvons plus accepter cela”.

Le collectif aurait essayé de se faire entendre auprès de la mairie, en vain. “Nous avons envoyé une demande officielle pour rencontrer le maire afin de lui exposer tous ces problèmes, mais il n’a même pas daigné nous recevoir. Nous avons compris que la porte du dialogue était fermée”, explique Philippe Gambotti. Une porte qui pourrait s’ouvrir au lendemain avec ce rassemblement “pacifique” et “à but informatif”.