Borgo : positif aux produits stupéfiants, pneus lisses, défaut d'assurance et excès de vitesse

Le conducteur en question n'en était visiblement pas à sa première infraction.

Son audition a permis aux gendarmes de constater qu'il s'agissait d'un jeune conducteur auquel il ne restait que 4 points sur son permis et qu'au-delà de son excès de vitesse enregistrée -164 km/h pour une limite à 110 km, il avait cumulé les infractions.

Les gendarmes de la brigade motorisée ont ainsi constaté qu'il roulait avec la ceinture de sécurité dans le dos, sans assurance avec des pneumatiques lisses et surtout le dépistage aux produits stupéfiants auquel il a été soumis s'était avéré positif.

Il est reparti de l'endroit où il a été intercepté sans véhicule et sans permis, mais avec une convocation en justice.