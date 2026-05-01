Borgo : L’association Femmes Méditerranéennes Unies en partage à l’EHPAD

Soumia Chakroun et l'association Femmes Méditerranéennes Unies ont gâté les anciens à l'EHPAD Ste Devote à Borgo
Depuis sa création en 2023 par Soumia Chakroun, cette association féministe et antiraciste de partage et d'entraide, qui milite pour le rapprochement des cultures et l’entraide entre femmes de toutes nationalités vivant en Corse, françaises, corses, espagnoles, italiennes, algériennes, marocaines ou tunisiennes…multiplie les opérations, les actions de solidarité.
Ce jeudi 7 mai, une délégation a animé une après-midi à l’EHPAD Sainte Dévote à Borgo. « L’objectif était avec le cœur de semer de la douceur » explique Soumia Chakroun. Au fil des chansons, des sourires et des échanges, la salle s’est remplie d’émotion et de bonne humeur. Certains ont chanté, d’autres ont dansé, tous ont participé à cette parenthèse chaleureuse où les générations se rencontrent avec simplicité et sincérité. Un moment de tendresse, de joie, de partage.
« Un simple goûter, mais surtout une présence, un sourire, une main tendue. Parce que nos aînés ont tant à nous transmettre et méritent toute notre attention. Un moment où vivent les valeurs d’amour, de partage et d’humanité. Et ça laisse une trace dans les cœurs car bien plus qu’un simple goûter, cette rencontre fut un véritable moment de vie. Un instant suspendu où la solitude laisse place à la présence, où un regard, une parole ou une main tendue prennent tout leur sens. Parce qu’il suffit parfois de quelques heures partagées pour apporter beaucoup de lumière » souligne Soumia Chakroun.
Ce jeudi 7 mai, une délégation a animé une après-midi à l’EHPAD Sainte Dévote à Borgo. « L’objectif était avec le cœur de semer de la douceur » explique Soumia Chakroun. Au fil des chansons, des sourires et des échanges, la salle s’est remplie d’émotion et de bonne humeur. Certains ont chanté, d’autres ont dansé, tous ont participé à cette parenthèse chaleureuse où les générations se rencontrent avec simplicité et sincérité. Un moment de tendresse, de joie, de partage.
« Un simple goûter, mais surtout une présence, un sourire, une main tendue. Parce que nos aînés ont tant à nous transmettre et méritent toute notre attention. Un moment où vivent les valeurs d’amour, de partage et d’humanité. Et ça laisse une trace dans les cœurs car bien plus qu’un simple goûter, cette rencontre fut un véritable moment de vie. Un instant suspendu où la solitude laisse place à la présence, où un regard, une parole ou une main tendue prennent tout leur sens. Parce qu’il suffit parfois de quelques heures partagées pour apporter beaucoup de lumière » souligne Soumia Chakroun.
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