Borgo : À 17 ans, tout juste titulaire du permis, il est flashé à 178 km/h

Dimanche dernier, un jeune conducteur de 17 ans, titulaire de son permis depuis seulement neuf jours, a été intercepté par les motocyclistes de la brigade de Borgo alors qu'il circulait à 178 km/h sur la route territoriale 11, où la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h. "L'infraction a été constatée dans des conditions pluvieuses, augmentant les risques d'accident." indique la Gendarmerie de Corse suer Facebook.



Suite à ce contrôle, le jeune homme a vu son permis de conduire immédiatement retiré et devra le repasser. De plus, son véhicule a été immobilisé et il a été convoqué devant la justice pour répondre de ses actes.