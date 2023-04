Bonifacio : Mare E Vela et Stéphane Beaume remportent le Trophée des Clubs

La monotypie était, donc, à l'honneur. Samedi, sept manches se sont courues, alors que trois ont eu lieu ce dimanche. A chaque fois le vent de Nord-Est a permis le déroulement de la compétition dans de bonnes conditions.

Si samedi le vent se situait entre 5 et 12 nœuds, il était nettement plus

important au cours de cette seconde journée : entre 10 et 20 nœuds. A chaque fois les équipages s'expliquaient sur des parcours d'un peu plus de

trois milles nautiques.





Dix manches ont ainsi été validées avec le retrait des deux moins bonnes pour chacun des équipages lors du classement général final.

Au bout des deux jours de course c'est le club de Mare E Vela avec

Stéphane Beaume qui l'a emporté avec huit points, soit huit premières

places.

L'Ajaccien Bibi (SNA) termine à la deuxième place avec 14 points. Michel Mallaroni sur le bateau du YCB finit 3e avec 23 points, juste devant le bateau du CN Bastiais (24) barré par Arnaud Lapaquellerie à la tête d'un équipage juvénile. Quant à Rémy Duguet (SNA) il boucle ce quintet avec 36 points.