Bonifacio : Le footballeur Christopher Ibayi reçoit la médaille d'argent de la Ville

À 28 ans, Christopher Ibayi, formé à la JS Bonifacio, a déjà un parcours impressionnant. Buteur de talent, il a rejoint le FC Rouen 1899 en N2 lors de la saison 2022-2023, après avoir participé à l'aventure de la Coupe de France avec le FC Versailles. Son arrivée en Normandie a été marquée par une promotion immédiate en N1. Avec huit buts en quinze matchs, Ibayi contribue au succès du promu normand, actuellement sixième du classement après un retrait de points par le gendarme financier du football français.Meilleur buteur de son équipe, Christopher Ibayi est également le deuxième meilleur buteur du championnat, derrière le Spinalien Esteban Lepaul (12 buts) et en compagnie du joueur d’Avranches Alan Kerouedan (8 buts) le Bonifacien a évoqué ses débuts avec le FC Rouen son acclimatation mais aussi ses ambitions : « Le club a tout mis en œuvre pour que je rejoigne ses rangs. De plus, le projet m’a séduit. Dès la première saison je me suis senti très bien dans ce groupe et cela m’a permis de suite de me projeter sur le plus long terme. Au sortir de ma saison avec Versailles j’avais à cœur de confirmer avec Rouen et cela s’est concrétisé avec l’accession en National et pour ma part 21 buts marqués. Cette saison en National nous avons un effectif expérimenté. Pour autant nous devons faire preuve d’un peu plus de rigueur et avoir, aussi, un peu plus de réussite. Nous devons continuer à bosser mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Collectivement nous avons fait de très bonnes choses en cette première partie de saison. En ce qui me concerne je suis juste satisfait car je sais pouvoir faire encore mieux et je travaille pour cela. ».Cette année 2023 a été significative pour Ibayi, qui a été convoqué avec l'équipe nationale du Congo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Amérique :détaille Ibayi, qui n'oublie pas ses racines corses,"C’est ma vie, c’est ici que j’ai grandi, que j’y ai ma famille, mes amis. Je mesure, bien entendu, tout le chemin parcouru. C’est ma terre, j’y viens dès que je peux pour me ressourcer et j’ai juste envie de bien la représenter au plus haut niveau".Après quelques jours de repos en famille, Christopher Ibayi se prépare à reprendre l'entraînement en Normandie. Il aura une entrée en matière importante en janvier avec les 32es de finale de la Coupe de France. La remise de médaille, qui s'est déroulée à l’Espace Saint-Jacques, souligne la qualité de la formation des jeunes joueurs à Bonifacio, dont Christopher Ibayi et Dumé Guidi sont les plus brillantes illustrations.