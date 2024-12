Bonifacio : le "Baracun" de l’Enfant Jésus

Les « Baracun » que l’on retrouve par centaines dans l’immensité du « Piali » (la campagne de Bonifacio) ont été édifiés pour la plupart au XVIIIe siècle jusqu’au début du XX° siècle. Ils servaient d’abri et de remise à outils aux travailleurs des champs. Ils ont été construits sans apport de mortier et entièrement à l’aide de pierres provenant du sol lors des différents défrichages et labours.

Ils sont le symbole le plus visible et le plus attachant de l’ingéniosité de nos anciens. On pourrait les comparer à de petites chapelles ou oratoires, où l’on aime entrer pour se recueillir, méditer... Et, pourquoi pas, rêver que ce simple et agreste ouvrage aurait pu, par quelque miracle dont seule la période de Noël est capable, être l’abri, la grotte, le refuge et le lieu de naissance de l’Enfant Jésus ...