Blocage des rotations maritimes Corse-continent : jusqu'à quand ?

La grève reconductible initiée dans les ports depuis lundi perturbe fortement les rotations maritimes entre l'île et le continent. La Méridionale et la Corsica Linea ont été contraintes d'annuler tous leurs trajets entre Marseille et la Corse. "Il n'y a pas de bateau ce soir à destination de Marseille, et très probablement pas jeudi non plus, regrette Pierre-Antoine Villanova, le Président-Directeur Général de Corsica Linea. Il y a toujours un blocage du port de Marseille qui est prévu également ce jeudi. Il y a des discussions, on espère que ça va se débloquer."



Du côté du port de Marseille, la contestation concerne deux points : non seulement la réforme des retraites, mais aussi le très controversé texte de loi qui "libéraliserait" les lignes régulières à passagers entre la France et le Royaume-Uni, et avec les pays d'Afrique du Nord, particulièrement. "Avant de penser à la retraite, il faut y arriver, ironise Frédéric Alpozzo, secrétaire général du syndicat CGT des marins de Marseille. Il y a d'énormes dégâts sociaux à venir dans les compagnies que sont La Méridionale et Corsica Linea. Et puis, la réforme des retraites menace notre régime spécial des marins. On a eu beaucoup de réunions cette semaine donc on espère avoir des réponses dans les heures qui viennent..."