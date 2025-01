Bisinchi : huit caméras de vidéosurveillance pour protéger le village

C’est un projet inédit dans cette petite commune. Depuis deux mois, et en concertation avec la sous-préfecture de Corte et la gendarmerie, le village de Bisinchi, en Haute-Corse, est désormais équipé de caméras de vidéosurveillance. À l’origine, ce projet avait pour but de “protéger les bâtiments publics, et notamment l’église”, comme l’explique Pierre Olmeta, maire du village. “Au sein de l’église, nous avons pas moins de 14 tableaux classés monuments historiques. Nous voulions donc la placer sous vidéosurveillance afin d’éviter les vols, d’autant plus que l’église était souvent ouverte au public.” Mais depuis le 16 décembre dernier, l’église Saint-Michel ainsi que les chapelles Saint-Jean et Saint-Martin sont “fermées en dehors des heures de messes”. La faute à un événement survenu à la mi-décembre.



Le 14 décembre dernier, un vol de voiture a eu lieu en pleine nuit au sein de ce village de moins de 200 habitants. Un incident qui a renforcé l’envie de disposer de caméras de vidéosurveillance. “Les motivations pour installer ces caméras ont changé”, explique Pierre Olmeta. “Un sentiment d’insécurité s’est installé dans le village après le vol de ce véhicule. Nous vivons dans une commune tranquille, et c’était la première fois qu’un événement de ce type arrivait dans le village. En plus, la voiture a été volée en plein cœur de Bisinchi. Les habitants ont commencé à demander plus de caméras de vidéosurveillance.”