Biguglia : le centre ancien du village réhabilité

La commune de Biguglia poursuit activement son programme ambitieux de réhabilitation de l’espace public, comme l’a rappelé vendredi soir son maire, Jean-Charles Giabiconi, lors de l’inauguration du lavoir de Biguglia rénové. Devant le ruban rouge symbolique, il a déclaré : « La politique volontariste et ambitieuse de la ville de réhabiliter et de réaménager l’espace public est dans une phase active ». L’édile a également évoqué les autres chantiers en cours : « Avec A Ricciata qui remplace la ruelle en ciment, le lavoir qui retrouve son lustre d’antan et A Rimessa, l’ancienne école du village, nous terminons une première étape, il y en aura d’autres prochainement ».



Ce projet d’un montant total de 307 900 € a bénéficié d’un soutien financier réparti entre la Collectivité de Corse, via l’Office de l’Environnement, à hauteur de 50%, l’État (30%) et la commune (20%). Présent lors de l’inauguration, Guy Armanet, président de l’Office de l’Environnement de la Corse, a salué « la mise en valeur du patrimoine, symbole de la ville ». De son côté, Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, a exprimé son enthousiasme : « C’est un bonheur, en cette période difficile, d’entendre l’eau couler à nouveau dans le lavoir. Je vous délivre le message du préfet qui félicite la commune pour ses initiatives, notamment celles visant à embellir la ville, rendant celle-ci plus attractive pour ses habitants comme pour les nouveaux arrivants. Félicitations aussi pour ce chantier, véritable transmission du savoir, et pour le dynamisme de la commune qui continue de nourrir de nombreux projets. »



Le lavoir a subi une réhabilitation complète : sa façade a été restaurée, sa charpente en bois refaite selon les techniques traditionnelles et un éclairage met désormais en valeur l’édifice. Les visiteurs y accèdent par une calade en pierre, tandis que les murs de soutènement ont été refaits en pierres sèches locales, respectant ainsi le caractère authentique du site.



A Ricciata, autre projet phare de la commune, est désormais un bel escalier pavé de pierres dressées, doté d’une rampe en fer forgé. Les conteneurs à poubelles, souvent disgracieux, ont été dissimulés et l’ancienne école du village, A Rimessa, a été entièrement réhabilitée. Ce bâtiment abrite aujourd’hui divers services publics, des permanences sociales ainsi que des associations. Il est devenu un véritable lieu de vie et de convivialité pour les habitants, accueillant également fêtes et réceptions.



Le projet architectural global a été conçu en collaboration avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de Corse. « Notre politique est de faire revivre les villages de la commune, et d’autres projets sont déjà en cours, notamment pour Ortale », a précisé Jean-Charles Giabiconi, avant de conclure : « Cette politique peut se mener grâce à la synergie entre les différents acteurs publics. Le passé doit dialoguer avec le présent ».



Pour clôturer cette cérémonie, Jean Monti, 94 ans, doyen du village, a été invité à couper le ruban rouge, avant que personnalités et villageois ne suivent le maire pour découvrir les rénovations réalisées.