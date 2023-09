Biguglia : c'est l’heure de la rentrée… culturelle et sportive

« Ces journées portes ouvertes sont importantes car elles lancent la saison » explique Jean-Charles Giabiconi, le maire de la Cité. « Ce qu’il est important de souligner c’est que nos engagements pris en arrivant à la mairie arrivent en phase de concrétisation aussi bien sur le plan culturel que sportif. Notre Spaziu s’est transformé en un véritable centre culturel et sa fréquentation comble nos attentes. Le pari est réussi ».

En cette saison 2023/24, le Spaziu va proposer 24 ateliers fréquentés par environ 500 élèves représentant un total de 4 000 heures sur l’année. La salle de spectacle abritera de son côté 30 spectacles pour un total de 60 manifestations sur l’ensemble du centre.

« Parmi les nouveautés cette année, nous offrirons un cycle de conférences tous les dimanches sur diverses thématiques » ajoute François Leonelli, adjoint en charge de la culture et du patrimoine. « Des ateliers nouveaux aussi notamment en musique où la demande est forte. Cette année nous ouvrons des cours de saxo, violoncelle, flute traversière, du théâtre en langue corse ou encore de la poterie. On va aussi intensifier nos stages lors des vacances scolaires : dessin, aquarelle, manga. Là aussi nous avons une forte demande» commente l’élu.

L’éventail des ateliers proposé est très large : de l’atelier fabrication de bracelets aux mangas en passant par la danse sous toutes ses formes, le chant, la musique et ses divers instruments, le théâtre, la cuisine, le tissage, la BD, écriture en corse… des ateliers qui fonctionnent du lundi au vendredi de 10h à 20h (une cafétéria propose petite restauration et boissons) avec une intensification durant les vacances scolaires. Toutes ces activités sont ouvertes aux résidents et non-résidents de la commune.







Une ville multisports

Côté sportif, on n’est pas peu fier à Biguglia de recenser une trentaine de clubs et associations : football, cyclisme, tennis, baseball, sports de combat, équitation, tir à l’arc, pétanque, tir, triathlon, sports de neige, modélisme, échecs, tarots…. « Cette journée Porte Ouverte à notre parc des sports Paul-Rossi se veut une vitrine de toutes les activités pratiquées sur la commune » indique Patrick Gigon, adjoint aux sports. « Ça permet au public de découvrir des disciplines, de s’y essayer, de s’inscrire. Notre politique sportive passe par la promotion du sport auprès de la jeunesse mais aussi des adultes. Pour nous le sport est important car c’est le retour à certaines valeurs, au respect, à l’engagement. Côté infrastructures, on poursuit nos rénovations, on améliore notre parc des sports. Nous avons aussi notre grand projet de salle des sports qu’on espère finaliser d’ici la fin de notre mandature».

Cette fête du sport a vécu un moment fort en tout début d’après-midi avec la venue des Springboks qui depuis dimanche sont en stage à Biguglia.