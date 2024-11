Biguglia : Un vide-dressing solidaire pour les 11 ans de l'association Vide-Dressing Corse

Les passionnés de mode auront l’occasion de dénicher des pièces uniques à prix attractifs lors de cette 11e édition du vide-dressing de l'association Vide-Dressing Corse, organisée par sa présidente, Vannina Monti. L'événement permet à la fois de favoriser le recyclage de vêtements et de mettre en avant des créations locales pour toute la famille. « C'est la 11e édition de cet évènement, et chaque année, nous avons environ 40 stands pour les particuliers et une dizaine pour les créateurs. La journée attire beaucoup de visiteurs, c’est un événement très attendu par la communauté », souligne Vannina Monti.



Une démarche durable et solidaire

Plus qu’un simple marché de vêtements de seconde main, le vide-dressing de Biguglia est une démarche ancrée dans la solidarité et le respect de l’environnement. Les participants, soigneusement sélectionnés, présentent leurs articles dans un état irréprochable. « Nous avons une vocation solidaire, axée sur le recyclage, et nous veillons à ce que les vêtements soient en très bon état, présentés comme dans un magasin, car même à prix bas, ils doivent rester attractifs pour les visiteurs », précise Vannina Monti qui ajoute « La sélection dépend du nombre de places et de la date d’inscription, ce qui est parfois frustrant car nous pourrions remplir plusieurs salles », confie-t-elle.



Ateliers et activités pour petits et grands

Outre la mode, cet événement mettra en lumière d’autres savoir-faire locaux avec des stands de beauté, bien-être, cuisine et art, attirant des exposants de toute la région. Des ateliers, notamment culinaires, viendront ponctuer la journée : « Pour les ateliers, il y aura un atelier de cuisine pour enfants avec Marine Escoffier, probablement sur le thème de Noël. Nous aurons également des animations gonflables, un service de garde d'enfants proposé par Babychou, un stand beauté pour des manucures semi-permanentes, et une voyante pour des tirages de cartes. Deux food trucks seront sur place, qui proposeront notamment des sushis », détaille la présidente.



L’association mettra également en place une tombola dont les recettes iront directement au soutien de la petite Emna, atteinte d’une malformation nécessitant des soins médicaux. « Les fonds seront reversés à une personne malade. Chaque année, nous soutenons une cause. Cette fois-ci, nous soutenons la petite Emna. Nous mettons à disposition des tickets que nous vendons, et la recette est immédiatement reversée à l’association qui aide Emna », ajoute Vannina Monti.



Gratuit pour les visiteurs, l’événement espère attirer un large public pour célébrer la mode et la solidarité. Vannina Monti rappelle que cette aventure a débuté modestement, mais a rapidement gagné en popularité : « À l'origine, nous avons créé un groupe sur Facebook pour échanger des vêtements, et cela a très vite pris de l’ampleur. Nous avons ensuite décidé d'organiser un premier événement, qui a connu un succès immédiat. Après une pause due au Covid, nous avons relancé l'événement, et ça a bien fonctionné. »



Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer la mode sous le signe de l’engagement solidaire et de la convivialité, le 17 novembre à Biguglia.