Biguglia : "Arte Mare" propose la première édition du festival « Camera Pulitica »

« Qu’elle était jolie la politique quand, d’un pas altier, elle arpentait l’agora. Elle avait la vie devant elle, un vrai boulevard devant elle », déclare Michèle Corrotti, présidente d’Arte Mare. «Aujourd’hui , désillusionnée, blasée, elle fait grise mine. Et pourtant, comment se désintéresser de ce qui détermine et régule nos vies, de ce qui parfois rallume l’espoir ? », poursuit-elle. C’est à partir de ce constat que l’association a décidé d’initier le festival « Camera Pulitica »*.Si, avec le Festival du film et des cultures méditerranéennes, Arte Mare aborde souvent de front les questions politiques, elle souhaitait aller plus loin encore et consacrer toute une manifestation à la réflexion citoyenne. « Avec Camera Pulitica, le Spaziu Carlu Rocchi va devenir une place publique durant 5 jours, un espace de libre parole, de libre pensée, une véritable chambre d’écho de ceux qui croient en l’homme et en ses œuvres », souligne Michèle Corrotti. « Ce festival porte une thématique qui colle fortement à l’actualité et l’on ne pouvait que s’associer à celui-ci », commente de son côté Jean-Charles Giabiconi, maire de Biguglia, « Notre souhait est de pérenniser cette manifestation, de l’ancrer dans le temps ».Un festival qui va s’articuler autour de points forts, comme un partenariat avec le festival sarde « All’Asinara » qui se déroule chaque année dans une ancienne prison, une programmation pointue, un projectionniste de haut vol, Rachid Tizi, qui fera spécialement le déplacement et une dynamique équipe de bénévoles passionnés.Cette 1édition sera forte de 17 films longs et courts, fictions et documentaires, 7 avant-premières, la présence des équipes de films, des rencontres, des débats, des causeries et un concours d'éloquence sur l’engagement politique des jeunes en Corse. Du beau monde côté invités avec : Roselyne Bachelot (4 fois ministre !), Christophe Bourseiller, Jacques Pradel, Thierry de Peretti (parrain du Festival), Wanda Mastor, Michel D’Onofrio, Isabelle Ferracci, Stefan Regoli, Jean Baggioni, Léo Battesti …On aura bien sûr l’occasion de vous détailler cela le moment venu.*Infos et Billetterie ici