Biguglia : 1ère édition des « Rencontres de l’IA » de l’IRA

« Cette journée dédiée à la transformation numérique de la fonction publique vise à réunir experts, acteurs publics et professionnels pour explorer les enjeux et les opportunités liés à l'intégration de l'IA dans l'administration » indique Henri Flach Conseiller Veille Innovation Prospective à l’IRA de Bastia. Pour cette 1e édition des « Rencontres de l’IA » les débats tourneront ainsi autour du thème de la fonction publique et les questions sont nombreuses :

Comment l'intelligence artificielle peut-elle révolutionner les services publics de demain? Quelles compétences développer pour réussir la transformation numérique de la fonction publique ?

Comment concilier efficacité des technologies et préservation de l'humain dans les administrations ?

L'IA peut-elle devenir le moteur principal d'un service public innovant et efficient ?

Et pour y répondre des sommités, des spécialistes de très haut niveau :

Jérémy Lamri : Entrepreneur et chercheur français, cofondateur de plusieurs initiatives, dont Monkey tie, Le Lab RH, le Hub France IA, et Gaspard & Joseph. Il est actuellement CEO et cofondateur de Tomorrow Theory, le studio de référence en innovation RH. Il a précédemment dirigé le Pôle Recherche & Innovation de JobTeaser, leader européen de l’emploi et de l’orientation des jeunes. Il a étudié notamment à Oxford et HEC Paris, et détient un doctorat de Paris Descartes en psychologie. Auteur et conférencier sur les sujets des soft skills et du futur du travail, il est professeur à Sciences Po Paris.

Cyril Demoures est lui administrateur territorial, chef du service de l’analyse et du contrôle de gestion au Conseil départemental de la Seine-Saint Denis. Il a produit une étude particulièrement remarquée « Un outil de cartographie des métiers concernés par l’intelligence artificielle dans les collectivités »

Marius Bertolucci : Maître de Conférences en Sciences de Gestion et responsable de la Prépa Talents - IMPGT + M1 et M2, secrétaire général de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion (SPSG) à Aix-en-Provence. Il a reçu le Prix Jacques Ellul 2024 pour son livre « L'Homme diminué par l'IA » publié aux Éditions Hermann



Le programme de l’après-midi

14h00 : Introduction par le directeur de l’Institut Régional d’Administration, Gérard Clerissi.

14h10 : Première partie avec les interventions de Cyril Demoures qui présentera son étude sur l'impact de l'IA sur les métiers.de la fonction publique.

Avec Marius Bertolucci il sera question de « l’IA dans les organisations publiques : premiers constats ».

Jérémy Lamri pour une conférence intitulée « les perspectives de la transformation des service publics et du travail à l’ère de l’intelligence artificielle ».

15h40 : Seconde partie avec une table ronde réunissant les trois conférenciers qui échangeront avec le public.