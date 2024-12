Bible en langue corse : l'édition bilingue de Christian Dubois existe depuis 2005

Il faut que cela se sache et que cela soit rappelé : la bible a déjà été traduite en langue corse.Il s'agit d'une édition bilingue Français-Corse, œuvre de Christian Dubois débutée en 1985 dont le texte a été relu en collaboration avec Ghjiseppu-Maria Antone Rabazzani, et dont l'édition œcuménique a été réalisée en 2005 (Éditions DCL) sous la direction de Gabriel-Xavier Culioli avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse dont l'essentiel se trouve sur A Bìbbia corsa Cette bible contient l’Ancien et le Nouveau Testament avec les épîtres de Saint Paul, l’épître de Saint Jacques, de Saint Pierre, de Saint Jean, de Jude et l’apocalypse de Saint Jean. Ainsi qu’une note d’introduction de Gaston Pietri, administrateur diocésain de l’évêché d’Ajaccio.Cette note rappelle qu’en 1994, la Société biblique française avait publié U Vangelu avec l’approbation de l’évêque d’Ajaccio, monseigneur Casanova, directement à partir du texte grec des quatre évangiles.Mais, comme son titre l’indique, il ne s’agissait que des évangiles du Nouveau Testament. À la suite de cette note, on peut lire l’introduction de Gabriel-Xavier Culioli.À préciser encore : cette édition en langue corse de Christian Dubois, part d’une version en langue française qui est elle-même, bien entendu, une traduction des textes hébraïques et grecs. Mais cette même édition ne précise pas l’auteur de la traduction en langue française, comme nous l'ont rappelé plusieurs de nos lecteurs.