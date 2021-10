Après la réunification de l'Allemagne, le dernier souhait de Frédéric fut exaucé. Le 17 août 1991, à l'occasion du 205e anniversaire de sa mort, le sarcophage avec sa dépouille a été aménagé dans le parvis du palais de SansSouci, escorté par une garde d'honneur de la Bundeswehr. L'inhumation eut lieu cette nuit-là dans le tombeau que Frédéric avait prévu à cet effet depuis 1744 sur la plus haute terrasse des vignes. 'Quand je serai là, je serai sans souci«(Une fois là-bas, je serai insouciant), disait Frédéric le Grand en 1744. Frederick est également crédité d'avoir introduit la pomme de terre dans la cuisine allemande, contribuant ainsi à éviter de futures famines. En l'honneur de cet effort, les visiteurs jettent parfois des pommes de terre sur sa tombe. - https://fr.tattooartpedia.com/729311-tomb-of-frederick-the-great-LPGYVW

Après la réunification de l'Allemagne, le dernier souhait de Frédéric fut exaucé. Le 17 août 1991, à l'occasion du 205e anniversaire de sa mort, le sarcophage avec sa dépouille a été aménagé dans le parvis du palais de Sanssouci, escorté par une garde d'honneur de la Bundeswehr. L'inhumation eut lieu cette nuit-là dans le tombeau que Frédéric avait prévu à cet effet depuis 1744 sur la plus haute terrasse des vignes. 'Quand je serai là, je serai sans souci«(Une fois là-bas, je serai insouciant), disait Frédéric le Grand en 1744. Frederick est également crédité d'avoir introduit la pomme de terre dans la cuisine allemande, contribuant ainsi à éviter de futures famines. En l'honneur de cet effort, les visiteurs jettent parfois des pommes de terre sur sa tombe. - https://fr.tattooartpedia.com/729311-tomb-of-frederick-the-great-LPGYVW

Au-delà de ce chapitre d'histoire dans un Berlin qui est toujours un grand chantier surmonté d'une multitude de grues et où la réunification tente, mais en vain, d'effacer les traces de la période soviétique, les Bastiais du comité n'ont pas manqué de partir à la découverte d'une ville qui a mille et un trésors à faire apprécier mais qui parfois ne se révèlent qu'en allant à leur recherche.Ils pourraient vous parler de la porte de Brandebourg, du Mur Haus am Checkpoint Charlie, de l'Unter den Linden, de la colonne de la Victoire, de Berlin et de son zoo, de l'East Side Gallery qui s'est développée sur une section du Mur de Berlin, de la tour de télévision etc...Mais c'est dans les quelques quartiers de la capitale allemande, épargnés par les affres de la guerre, que les Bastiais ont pris plaisir à savourer un café, à déjeuner au soleil, sur les quais de la Sprée sur laquelle ils ont pu naviguer, à effectuer quelques achats dans des petites boutiques authentiques proches de musées chargés d'histoire.L'histoire était aussi à Potsdam avec la traversée du "Pont des espions" là où au temps de la guerre froide russes et américains échangeaient les espions démasqués.Elle était aussi au château de Sans Souci, dans l'ancien palais d'été du roi de Prusse, Frédéric le Grand, un refuge dans lequel il se retirait seul avec ses chiens pendant les périodes difficiles."J'ai vécu en philosophe et je souhaite être enterré comme tel, sans circonstance, sans pompe solennelle, sans splendeur. Je ne veux être ni ouvert ni embaumé. Enterrez-moi à Sans-Souci au niveau des terrasses d'un tombeau que je m'étais préparé ... Si je mourrais en temps de guerre ou en voyage, je serais enterré au premier endroit convenable et amené à Sans-Souci en l'hiver" disait-il.Son neveu et successeur Frédéric-Guillaume II n'a pas obéi à ces instructions et a ordonné qu'il soit enterré dans l'église de la garnison de Potsdam, à côté de son père, le soldat-roi Frédéric-Guillaume Ier.Il fallut attendre la réunification pour que le dernier souhait de Frédéric soit exaucé.Le 17 août 1991, à l'occasion du 205e anniversaire de sa mort, le sarcophage avec sa dépouille a été aménagé dans le parvis du palais de SansSouci, escorté par une garde d'honneur de la Bundeswehr. L'inhumation eut lieu cette nuit-là dans le tombeau que Frédéric avait prévu à cet effet depuis 1744 sur la plus haute terrasse des vignes.Frederic est également crédité d'avoir introduit la pomme de terre dans la cuisine allemande, contribuant ainsi à éviter de futures famines.En l'honneur de cet effort, les visiteurs jettent parfois des pommes de terre sur sa tombe.L'histoire a retenu aussi qu'après la victoire d’Iéna, le 14 octobre 1806, Napoléon marcha sur Berlin où il entra le 27 octobre. Ce fut pour lui l’occasion de se rendre sur le tombeau de l’ancien souverain Frédéric II, mort en 1786, qu’il admirait à la fois pour sa gestion efficace et pour la solidité de ses vues militaires, notamment lors de la guerre de Sept Ans…Ne cherchez pas : au comité d'animation du patrimoine de Bastia , tous les voyages ont en commun d'avoir toujours un lien avec la Corse ou son histoire.----(1)Moro Giafferi , " Défendre l'homme toujours", Dominique Lanzalavi