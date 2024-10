Benoît Tavenot avant SCB - Clermont : « Contre Clermont il faudra avoir du contenu et le résultat »

8e au classement avec 12 points, mais un match de retard, prévu le 22 de ce mois à Pau, le SCB en découdra avec Clermont, 13e avec 8 points, dans le cadre de la 9e journée de championnat. « Concernant le groupe Janneh et Oulaï ne sont pas opérationnels et Guevara est suspendu » souligne l’entraineur Benoît Tavenot. «Durant cette trêve nous avons eu une belle qualité d’entrainement, un bel investissement des joueurs et le match amical contre Martigues nous sera utile. Les joueurs ont mis beaucoup d’intensité et de qualité durant ces 15 jours. Dans la mentalité et dans l’investissement, on est dans le vrai ». Une bonne nouvelle quand on sait que le Sporting va devoir livrer 5 matchs en 15 jours, dont le derby à Ajaccio samedi 26.

«Ces enchainements de matchs nous obligent bien sûr à réfléchir sur le groupe. J’ai une vision du groupe pour ces prochains matchs mais cela peut éventuellement évoluer et je ferai peut-être un réajustement après le match de Clermont de ce vendredi ». Mais avant de penser à Pau et au derby, l’entraineur se focalise sur Clermont. « C’est une équipe qui reste traumatisée par la relégation de L1. Une équipe qui patine en ce début de championnat mais qui a un effectif de qualité. Ils se sont d’ailleurs remis à l’endroit face Guingamp (ndlr : victoire 4-1). A nous de les refaire douter. On n’a pas gagné depuis 2 matchs, c’est le moment de remettre la marche avant. Face à Clermont il nous faudra du contenu et le résultat».

Latéral et piston dans le dispositif de B. Tavenot, Tom Meynadier qu’une vilaine blessure a éloigné quelque temps des terrains est dans le groupe. « Cette blessure est frustrante car j’avais fait une bonne préparation et elle m’a cassé la dynamique. Mais aujourd’hui ça va. On a fait 15 jours d’entrainement intense pour garder le rythme. C’est important car on va enchainer 5 matchs en 15 jours, un mini-championnat, et il faut que tout le monde soit prêt à 100% ».

Clermont ? « C’est une grosse écurie de Ligue 2, qui descend de Ligue 1. Leur départ n’est pas très fou mais ils peuvent rebondir n’importe quand ».



Le groupe bastiais contre Clermont

Placide – Fabri

Roncaglia – Guidi – Bohnert – Ariss – Meynadier – Akueson – Tavares

Maggiotti – Vincent – Ducrocq Etoga

Tomi – Boutrah – Cissé – Rodrigues- Tramoni.