Benoît Tavenot avant Pau FC – SC Bastia : « Il faut retrouver de l’enthousiasme ! »

Une défaite, deux matchs nuls, c’est le maigre bilan du Sporting en 3 matchs dont 2 à domicile. «Il faut retrouver de l’enthousiasme » déclare l’entraineur Benoît Tavenot. «Contre Clermont on a fait un match abouti défensivement mais on a été défaillants techniquement. Des joueurs n’ont pas apporté leur rendement habituel et doivent faire mieux. Il y a eu trop de déchets ».



Si côté défensif, le Sporting semble tenir la route, il pêche dans le secteur offensif c’est une évidence : «Si on analyse les matchs on s’aperçoit qu’on touche peu le ballon dans la surface adverse. C’est donc sur ces points que l’on doit travailler. On pêche dans les 25 derniers mètres. On touche pas mal de ballon mais sans être dangereux. On a beaucoup d’attaquants aux qualités d’ailier et donc on va corriger ça pour avoir plus de joueurs dans la surface. Il faut de toutes façons que nos joueurs arrivent à s’adapter eux-mêmes aux situations de match ».



Comme beaucoup de supporters et d’observateurs le regrettent il manque un numéro 9 au sein de l’effectif du président Ferrandi. « C’est certain qu’il nous manque un profil sur la durée car on a montré qu’on pouvait jouer sans un attaquant qui marque 15 buts par saison. Mais il ne faut pas oublier que l’effectif avait été construit avec Alfarela et Bianchini. On espère trouver ce profil en janvier» explique le coach bastiais.



Et Pau dans tout ça ? Les Palois, qui restent sur victoire à Guingamp (0-1), sont juste devant le SCB au classement, 9es avec 14 points, soit un de plus que les Corses. « C’est une belle équipe qui produit un football enthousiasmant, ils produisent un foot offensif. C’est une équipe atypique pour la Ligue 2. Il y a moyen de s’y imposer. Il faudra être très performant défensivement et bien exploiter les ballons qu’on récupèrera» souligne B. Tavenot.



Pour le jeune, 21 ans, attaquant du Sporting, Lamine Cissé « on doit relancer la machine car on n’a pas gagné depuis longtemps. On va y aller avec nos armes pour relancer la machine. Face aux carences offensives on travaille avec le coach, on met des choses en place car on n’est pas assez tueurs ».

Pour cette rencontre Benoît Tavenot récupère Juan José Guevara qui a purgé ses deux matchs de suspension.