Benoît Tavenot (SCB) : « Battre Troyes pour peut-être jouer la première place face au PFC dans une semaine »

«Troyes n’est pas une équipe à la dérive », prévient l’entraîneur Benoît Tavenot. « J’ai étudié cette équipe. Les trois défaites qu’elle a encaissées sont très sévères. Ils ont de la matière en termes de qualité et un excellent coach. Il nous faudra faire un bon match pour rivaliser et rester dans notre dynamique. Ce match doit nous permettre de jouer le PFC peut-être pour la première place vendredi prochain. Ça ne nous arrivera peut-être pas souvent cette saison. C’est un beau challenge».

Après trois journées de championnat, le Sporting crédité de 2 victoires et un match nul pointe à une très bonne deuxième place derrière les Parisiens.

Cette trêve peut-elle entraver cette bonne dynamique ? « La réponse sera sur le terrain ce vendredi soir », répond Benoît Tavenot. « Nous nous sommes bien entraînés et avons mis de l’intensité dans nos séances. Je n’ai pas senti chez les joueurs une baisse d’engagement. Durant cette trêve j’avais pris la décision de ne pas disputer de match amical pour permettre aux joueurs de souffler ». Le coach est revenu aussi sur l’attaquant recherché et qui ne pourra être qu’un joker, le mercato étant terminé. « Il n’y a pas d’avancées. Pour réussir notre saison, il faut un noyau fort de 15 ou 16 joueurs, de la stabilité dans les intentions, dans la détermination et avoir toujours la même mentalité dans le travail. Tout le monde doit être concerné et c’est pour ça que je fais beaucoup de changement dans un match». Benoit Tavenot pointe aussi le rôle que doivent avoir les supporters : « Furiani doit jouer son rôle sur nos 2 prochains matchs contre Troyes et le PFC ».





Présent aussi lors de la conférence d'avant-match, une pièce essentielle de l’équipe : le milieu de terrain Tom Ducrocq. « Durant la trêve on a bien travaillé et cela a resserré le groupe. On avait besoin de récupérer après les trois matchs, d’autant que le coach demande beaucoup d’intensité. On est bien physiquement. Après, les rencontres se jouent parfois sur rien. Sur les 4 prochains matchs, on aura 3 réceptions et un déplacement. On a l’occasion de prendre des points donc à nous de bien les négocier ,car il y a un bon coup à jouer. On n’a pas de marge et on doit être à 200% et ne pas s’enflammer. Personnellement je ne parle pas beaucoup dans le vestiaire, mais je le fais beaucoup par contre sur le terrain».





L’équipe de Troyes ?

« Elle est dans une situation compliquée après avoir été repêchée en Ligue 2 à seulement quelques jours du début du championnat. Individuellement ils ont de la qualité et un schéma de jeu. Il faut se méfier c’est une bête blessée ».



Le groupe

Placide – Fabri

Guevara – Roncaglia – Bohnert – Ariss – Akueson – Tavares.

Oulaï – Maggiotti – Vincent – Ducrocq – Etoga.

Tomi – Boutrah – Cissé – Rodrigues – Tramoni.

Blessés : Guidi – Meynadier – Traoré – Janneh – Boumaaoui.