Benoît Tavenot (SC Bastia) avant Dunkerque : « poursuivre la bonne série »

Le maître-mot dans les rangs bastiais : garder la tête froide.

« On a préparé ce match comme un autre et on va l’aborder comme d’habitude, sans s’enflammer » confie le jeune défenseur Zakaria Ariss. « Après le match contre le PFC c’est bien d’enchaîner. On a mis 1 ou 2 jours pour redescendre et on s’est vite reconcentré sur cette rencontre face à Dunkerque. Il n’y a pas de matchs faciles en Ligue 2 donc il faut rester concentrer, garder la tête froide. Les cadres que sont Christophe Vincent ou Placide nous y aident. Face à Dunkerque il faudra rester dans notre registre ».

En 5 matchs le Sporting n’a pas connu la défaite, est-ce une pression supplémentaire ? « Rester invaincu est un challenge, tout comme conserver une bonne défense », explique Zakaria Ariss.





Pour l’entraîneur Benoît Tavenot, l’objectif est de faire une bonne semaine et ça commence par ce match de Dunkerque avant celui de vendredi contre Annecy. « On a un discours, celui de faire une bonne saison, une saison aboutie. Si on est leader, mentalement, on ne se prend pas pour d’autres. Notre force sera de replonger tout de suite dans ce match après celui de Paris. Il s'agira d'une rencontre très athlétique avec seulement deux jours de récupération. Je ne me suis pas posé la réflexion de l’enchaînement avec Dunkerque, mais plutôt celui de Dunkerque avec Annecy ».

Il ne faudra donc pas s’attendre à de gros changement dans le groupe si ce n’est l’absence de Tavares, exclu contre Paris. « On ne va pas trop modifier l’équipe, car elle est dans une bonne dynamique », souligne le coach.





L’USL Dunkerque, 8e au classement, à 2 points des Corses, est, elle aussi, sur une bonne dynamique. « J’ai visionné cette bonne équipe qui est agréable à voir jouer, avec des qualités techniques. Il nous faudra bien gérer les côtés, car les latéraux participent beaucoup au jeu."

L'objectif du Sporting?

Tavenot l'a résumé en une phrase : «faire une bonne semaine pour prolonger le plus longtemps possible notre série ».