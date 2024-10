Benoît Tavenot (SC Bastia) : « Les joueurs se donnent et méritent d’être récompensés »

Benoît Tavenot

«On n’a pas validé sur notre dernière action. On a manqué de tonicité, de jambes, de puissance. On a eu une réaction en 2e période car il était important de ne pas perdre. Il faut s’accrocher sur les bonnes choses et corriger les mauvaises. Le travail n’est pas payé mais il ne faut pas lâcher pour inverser la tendance. On a été moins solide défensivement. Il y a eu des ballons perdus trop facilement. Il y a eu de bonnes choses. Les joueurs se donnent et méritent d’être récompensés. C’est perturbant car les joueurs s’arrachent. On méritait mieux ce soir. Je pense qu’on manque d’agressivité, peut-être dû à la fatigue».





Didier Santini, entraineur de Rodez

«On a un peu de regret car le deuxième but est un cadeau et on les remet dans le jeu. On a de l’inexpérience mais on reste costaud. On a continué à leur faire mal mais sans concrétiser. Je suis satisfait par ce nul, équitable, mais ce qui me gêne c’est ce deuxième but. Il nous faut grandir encore».