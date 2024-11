Benoît Tavenot (SC Bastia) : "Ces matchs nuls me fatiguent, m'usent !"

Si le Sporting ne perd pas, par contre, il ne gagne plus et progresse à pas très lents dans ce championnat, avec 4 partages des consécutifs, dont 3 à domicile. « Ces matchs nuls me fatiguent, m’usent » souligne l’entraîneur Benoît Tavenot. « J’espère qu’on va enfin valider. C’est une série où on ne perd pas, mais, sur ces matchs, on aurait dû en gagner 3».

À un peu moins du tiers du championnat, le Sporting pointe à la 9e place avec 15 points et 1 match de retard (le derby à rejouer contre l’ACA a été programmé au 3 décembre). Son adversaire d’un soir, le SM Caen, est plus mal en point, lui qui rêve, et ne le cache pas, une remontée en L1 : 14e avec 11 points.

« C’est une équipe qui veut jouer le haut du tableau et possède des joueurs de qualité », indique le coach corse. « Une équipe organisée, structurée avec des individualités. Le danger peut venir de partout. Il nous faudra imposer un certain rythme, les faire courir pour contrarier leur jeu. Ils ont plusieurs systèmes de jeu et l’on a préparé toutes les options. On doit cependant s’occuper de nous et boucler de la meilleure des façons ce déplacement ».





Secteur où le bât blesse : l’attaque, qui ne parvient pas à concrétiser les occasions. « On essaye de travailler cela avec Lilian (Laslandes) et Michè (Moretti). Mais de toute façon, le travail à l’entraînement et avoir le bon geste pendant le match ce n’est pas pareil. En match, il y a le caractère émotionnel qui entre en jeu. Si on analyse nos rencontres on constate qu’on ne convertit pas assez nos occasions, mais on se crée des situations. Il faut être plus efficace. Ça passe par le travail et aussi par la qualité du joueur ».





Du côté des attaquants, les joueurs en sont bien conscients. « Je pense qu’on s’améliore au fil des matchs », souligne Lisandru Tramoni. « On fait quand même un bon début de saison, il faut continuer comme ça. On fait des séances pour s’améliorer dans ce secteur ».

Pour cette rencontre Benoît Tavenot disposera de tout son effectif !