"Belles en Costa Verde" : une soirée bien-être au féminin

Le thème de cette année, "Être belle à l'intérieur comme à l'extérieur", met l’accent sur le bien-être global, à la fois physique et mental. En collaboration avec les partenaires locaux Essences Naturelles Corses et Réalia, l’événement propose un programme riche en ateliers et conférences pour apprendre à prendre soin de soi de manière holistique.



Après un discours d’ouverture, les participantes pourront découvrir différents ateliers, notamment un massage des mains, des démonstrations de distillation d’essences naturelles, et une initiation à l’automassage pour favoriser la détente et le drainage lymphatique. Des experts animeront également des conférences sur la gestion du stress, l’utilisation des huiles essentielles et leurs bienfaits. Un atelier d’olfactothérapie permettra d’expérimenter les vertus des senteurs, tandis qu’un "bar à roll-on" offrira la possibilité de créer son propre mélange personnalisé pour apaiser le stress.



La soirée continuera avec une mini-conférence sur les effets du stress sur la peau, avant de laisser place à un moment de shopping auprès de créatrices locales. Tout au long de l’événement, une ambiance musicale accompagnera les échanges et l’apéritif offert. "Belles en Costa Verde" s’affirme ainsi comme un rendez-vous incontournable pour celles qui souhaitent allier détente, apprentissage et convivialité, le tout dans un cadre idyllique. La participation est gratuite mais requiert une inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme. Une soirée qui promet d’être à la fois enrichissante et ressourçante.