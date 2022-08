Beach-tennis : bon comportement des insulaires aux Championnats de France

« Nous avons obtenu de bons résultats d’ensemble pour nos beacheurs, des résultats notamment prometteurs chez les jeunes » souligne Arnaud Guilloux, responsable du comité Beach à la Ligue Corse de Tennis. « Cette progression chez tous nos joueurs est le résultat d’un travail en partenariat avec la Beach Squad mise en place par la fédération. Nos compétiteurs, jeunes et seniors ont pu bénéficier cette année, sur plusieurs sessions, d’entraînements spécifiques beach tennis, et ça a payé »





Les résultats des insulaires

U14 filles

Mesnard Orlane et Tissard Éva : 7ème place



U14 garçons

Thépaut Noa et Taddei Armadans Baptiste : 11ème place



U18 filles

Thépaut Clara et Thépaut Léane : 8ème place



U18 hommes

Raffaelli Lukas et Guilloux Fabio : 9ème place



Dames

Papaceit Virginie et Renault Amandine : 8ème place



Messieurs

Alix Éric et Requier Jean Baptiste : 11ème place

Tissard Stéphane et Guillot Maxime : 27ème place

Kerneis Eric et Massal Brice 30ème place