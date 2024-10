Bastia : une marche solidaire en mémoire d'Armelle pour soutenir les enfants malades

Cette marche représente bien plus qu'une simple activité sportive. Elle est un hommage vibrant à Armelle Carnasciali et une occasion pour la communauté de se rassembler dans la solidarité et l'entraide. L’association ARMELLE invite tous les Bastiais et les amis d’Armelle à venir nombreux pour participer à cette marche qui a un impact significatif sur la vie des enfants malades.



La marche, d'une distance de 4 km, s'élancera sous l’arche de la place Saint Nicolas, avec le coup d'envoi donné par le maire Pierre Savelli, accompagné de Jean Mathieu et Josiane Carnasciali. Le parcours, fléché pour faciliter les participants, se déroulera dans le centre ancien de Bastia, traversant plusieurs rues emblématiques de la ville.



Les fonds récoltés lors de cet événement seront intégralement reversés à l'association, qui œuvre pour le bien-être des enfants malades et de leurs familles. Les inscriptions seront ouvertes dès 9 heures, avec un tarif de 20 euros incluant un maillot pour les adultes, tandis que les enfants de moins de 12 ans pourront participer gratuitement.