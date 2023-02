Bastia : un cèdre du Liban planté dans le jardin de la bibliothèque centrale

« Ma mission en Corse entre dans le cadre de la culture et du loisir et j'organise des activités culturelles autour de la Méditerranée, et notamment les cultures libanaise et corse » explique le jeune libanais qui le 22 novembre dernier avait organisé une journée Corso-Libanaise au centre social François-Marchetti à Bastia. Une telle soirée aura lieu le 14 mars prochain à Ajaccio.«Ces journées consistent en des rencontres des deux cultures libanaise et corse, sur le plan culinaire, artistique, et humain » souligne Joe. Dans le même esprit, il avait initié mardi soir une soirée littéraire pour planter un Cèdre du Liban à Bastia avec les bénévoles de l’association « Lire et Faire Lire » de Céline Bastelica. Des extraits de livres et des poèmes d'auteurs corses et libanais ont été lus, entrecoupés de belles mélodies susurrées par la douce voix de Marie-Claire Betti et avant de planter le cèdre dans le jardin de la Bibliothèque.Un « bébé » cèdre de quelques mois à peine, nantis de ses papiers phytosanitaires. C’est le service des espaces verts de la ville, qui avait préparé le terrain en amont de la cérémonie, qui aura en charge protection, arrosage et entretien de l'arbre.Cette belle manifestation s’est déroulée en présence notamment de Mattea Lacave, adjointe au maire en charge de la culture, Philippe Peretti, adjoint au patrimoine, des président et directeur de la FALEP Corse et de représentants de la communauté libanaise en Corse.« Si j’ai choisi cet endroit pour y planter un cèdre du Liban c’est que c’est un lieu de culture. Ce cèdre va être arrosé par la littérature », déclarait Joe Bejjani. N’ayant pu au dernier moment faire le déplacement, la consule du Liban avait adressé un message d’amour et de paix : « Avec ce cèdre qui va prendre racine en Corse, c’est toute la Méditerranée qui va se nourrir de sa sève. Ses branches symboliseront le dynamisme de la Corse et du Liban, terres de création. Le cèdre donne l’espoir de la concorde, de la paix ».