« Les Rivarola, histoire d’une famille Corse » au Musée de Bastia

« A bien y regarder, rares sont les membres d’une même famille à avoir peuplé et illustré, en aussi grand nombre et avec autant de force, la Corse des Lumières, ce siècle d’or des révolutions » souligne Maurice Dolovici de l’association organisatrice. « On ne peut traiter de ce XVIIIe siècle insulaire sans rencontrer à la clarté du jour les membres de la famille Rivarola. Leur histoire se confond avec celle tumultueuse de leur pays, leur île. Certes, les Gaffori, les Giafferi, les Matra, les Bonaparte… Mais aussi une foule de personnages. Il y eut aussi tous les autres, au nombre desquels figurent les Rivarola

Pourtant, même si quelque progrès est à noter au cours de ces dernières années, rares sont les études sur les membres de cette famille. Eugène F-X. Gherardi, professeur à l’université de Corse, directeur de l’UMR CNRS 6240 LISA, nous invite à découvrir les Rivarola, une famille corse dans l’histoire méditerranéenne. »